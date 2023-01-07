Эксперт заявил, что попытки Запада заигрывать с Белоруссией напоминают мышеловку

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин также считает, что западные страны продолжат в 2023 году политику давления на Белоруссию, опасаясь ее вовлечения в конфликт на Украине

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Запад не оставит попыток заигрывать с белорусским руководством в 2023 году, однако это напоминает расставленную ловушку, о которой знают в Минске. Такое мнение в субботу высказал в беседе с ТАСС замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его мнению, в наступившем году западные страны продолжат политику давления на Белоруссию, опасаясь вовлечения республики в конфликт на Украине. Однако, если в случае с Москвой они полностью отказались от метода кнута и пряника, "оставив только кнут", то в адрес Минска будут поступать и другие сигналы.

"Запад оставляет белорусскому руководству небольшое пространство для маневра в надежде, что оно будет в ответ на это занимать менее активную позицию по отношению к украинскому кризису, - сказал собеседник агентства. - Им оставлено некое пространство, но оно очень сильно напоминает мышеловку. И белорусский президент Александр Лукашенко это понимает".

В частности, лидер республики осознает опасность повторения сценария 2020 года с антиправительственными протестами, которые будут всеми способами поддерживаться Западом. "Я думаю, что Лукашенко, прекрасно понимая все это, будет вести себя достаточно осторожно. Он отдает себе отчет в том, что в крайнем случае ему кроме России никто не поможет", - добавил эксперт.

Таким образом, президент Белоруссии сохранит тесную координацию с российской стороной, не поддаваясь на провокации. "Он опытный политик и видит, где границы его возможностей. И вряд ли в нынешней ситуации он будет эти границы переходить", - заключил Жарихин.