Слуцкий считает, что Киев ставит интересы НАТО выше украинских, предавая свой народ

Председатель комитета Госдумы по международным делам добавил, что у украинцев "никто не спрашивал, хотят ли они выступать в качестве живого щита для интересов НАТО"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Представители украинских властей признали, что ставят интересы НАТО выше интересов своего же народа, не спрашивая его, и это предательство в отношении самих же граждан Украины. Такое мнение в субботу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова о выполнении украинцами миссии Североатлантического альянса.

"Очень сомнительное "достижение". У украинцев явно никто не спрашивал, хотят ли они выступать в качестве живого щита для интересов НАТО. Согласны ли они с тем, что коллективный Запад будет пытаться ослабить Россию вплоть до последнего украинца?" - сказал Слуцкий.

По его словам, "в Киеве ставят интересы Североатлантического альянса выше своих, национальных". "Это форменное предательство своего же народа", - резюмировал глава думского комитета.

В интервью телеканалу "1+1" Резников заявил, что Украина выполняет "миссию НАТО", поэтому от альянса требуется оружие. Он добавил, что, по утверждению западных политиков, Украина, как щит, "прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад".