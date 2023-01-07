7 января, 14:55
Военная операция на Украине

Слуцкий считает, что Киев ставит интересы НАТО выше украинских, предавая свой народ

Слуцкий считает, что Киев ставит интересы НАТО выше украинских, предавая свой народ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Станислав Красильников/ ТАСС

Председатель комитета Госдумы по международным делам добавил, что у украинцев "никто не спрашивал, хотят ли они выступать в качестве живого щита для интересов НАТО"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Представители украинских властей признали, что ставят интересы НАТО выше интересов своего же народа, не спрашивая его, и это предательство в отношении самих же граждан Украины. Такое мнение в субботу в беседе с ТАСС выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания министра обороны Украины Алексея Резникова о выполнении украинцами миссии Североатлантического альянса.

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"Очень сомнительное "достижение". У украинцев явно никто не спрашивал, хотят ли они выступать в качестве живого щита для интересов НАТО. Согласны ли они с тем, что коллективный Запад будет пытаться ослабить Россию вплоть до последнего украинца?" - сказал Слуцкий.

По его словам, "в Киеве ставят интересы Североатлантического альянса выше своих, национальных". "Это форменное предательство своего же народа", - резюмировал глава думского комитета.

В интервью телеканалу "1+1" Резников заявил, что Украина выполняет "миссию НАТО", поэтому от альянса требуется оружие. Он добавил, что, по утверждению западных политиков, Украина, как щит, "прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад". 

Теги:
УкраинаРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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