Захарова назвала сатанизмом решение Украины лишить гражданства 13 священников УПЦ

Издание "Левый берег" ранее сообщило со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников канонической УПЦ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сатанизмом решение президента Украины Владимира Зеленского лишить гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть", - написала она в своем Telegram-канале в субботу, комментируя информацию о соответствующем указе украинского лидера.

Украинское издание "Левый берег" сообщило в субботу со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников канонической УПЦ.

В последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года СБУ проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.