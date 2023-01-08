Кириенко заявил, что задачи СВО все равно будут выполнены

Первый замруководителя администрации президента России отметил, что обязательно будут победа и нормальная достойная жизнь

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи специальной военной операции на Украине все равно будут выполнены, "победа обязательно будет", заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Задачи, которые поставлены президентом в специальной военной операции, все равно будут выполнены. И победа будет обязательно, и нормальная достойная жизнь", - сказал Кириенко.

Он заявил о провокациях со стороны Украины во время объявленного Россией перемирия. "Они [провокации со стороны ВСУ], к сожалению, есть. То, что я видел в Донбассе. И попытки прилета беспилотников в ночь, когда шла рождественская служба в Севастополе, и в Херсонской области, и в Запорожской области. Это же внутренний выбор каждого человека. К сожалению, с той стороны сегодня для многих лиц, принимающих решения, ничего христианского и православного в душе не осталось. Бог им судья", - подчеркнул Кириенко.

Президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.