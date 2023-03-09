Эксперт: Киев стремится расширить зону конфликта, чтобы увеличить вовлеченность Запада

Как считает председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, Киев заинтересован в том, чтобы поддерживать все время возрастающий уровень тревожности

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Украинские спецслужбы на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта стремятся максимально расширить зону эскалации напряженности, с тем чтобы постоянно поддерживать консолидацию западных стран и увеличивать их вовлеченность в конфликт. Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг выразил председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, комментируя сообщения о предотвращении в непризнанном Приднестровье теракта по заданию Службы безопасности Украины.

"Один из самых больших вызовов последнего времени состоит в перманентном расширении зоны конфликта. Совершаются нападения диверсантов на населенные пункты Брянской области, поступают сообщения о возможной причастности украинских спецслужб к подрыву "Северных потоков". Теперь Приднестровье. Мы живем в очень сложной информационной ситуации. Уровень тревоги и без того высокий все больше возрастает, эскалация расширяется", - отметил эксперт.

По словам Быстрицкого, в ситуации, когда у Украины нет особых успехов на фронте, Киев напрямую заинтересован в том, чтобы поддерживать этот все время возрастающий уровень тревожности и в своем обществе, и на международном уровне. "Ощущение взвинченности, тревожности, напряженности, эскалация конфликта должны, по замыслу украинских спецслужб, поддерживать консолидированность Запада, подстегивать вовлеченность его в конфликт, должны заставить сфокусироваться на этой проблеме и не давать отвлечься от нее, подумать серьезно, что же происходит", - считает он.

В свою очередь профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Николай Межевич полагает, что целью предотвращенного теракта в Приднестровье был максимально широкий демонстративный эффект. "Может быть, это и не Служба безопасности Украины, а украинская военная разведка, но в том, что заказчик находится на Украине, сомнений нет, почерк очень похож", - отметил он.