Захарова заявила, что киевский режим от попрошайничества перешел к шантажу США

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о том, что "США придется отправлять своих сыновей и дочерей в зону боевых действий"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Украинские власти сменили тактику попрошайничества по отношению к США на прямой шантаж. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что "США придется отправлять своих сыновей и дочерей в зону боевых действий".

"О чем говорят эти слова Зеленского? Это говорит о том, что киевский режим от попрошайничества перешел к прямому шантажу, причем на кону уже не деньги и оружие, а человеческие жизни", - сказала она.

Захарова обратила внимание, что украинский президент не уточнил, где находится "зона боевых действий". "Это террористическая логика, террористы, боевики разворачивают боевые действия там, где считают нужным, не там, где ведутся боевые действия между вооруженными силами, а там, где выгодно им, где это принесет как можно больше кровавых дивидендов", - отметила дипломат.