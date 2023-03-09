9 марта, 20:17

Посольство в Израиле заявило, что не имеет данных о пострадавших из-за теракта россиянах

В дипмиссии РФ отметили, что консульский отдел продолжает следить за ситуацией

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Информация о гражданах России, которые могли пострадать в результате теракта с использованием огнестрельного оружия в Тель-Авиве, не поступала. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе посольства РФ в Израиле.

"По состоянию на 23:00 мск 9 марта информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего сегодня в центре Тель-Авива террористического нападения со стрельбой, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в посольство России в Израиле не поступало", - ответили в пресс-службе на запрос ТАСС.

"Консульский отдел посольства продолжает следить за ситуацией", - добавили дипломаты. 

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© Информационное агентство ТАСС
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