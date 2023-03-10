Постпред РФ в Вене раскритиковал направленное в МАГАТЭ заявление 50 делегаций

Канада и Финляндия предложили другим странам присоединиться к "весьма сырому и чрезвычайно политизированному документу", отметил Михаил Ульянов

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Коллективное заявление 50 делегаций, направленное в четверг в Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с обесточиванием Запорожской АЭС (ЗАЭС), является попыткой использовать ядерную безопасность в качестве разменной монеты для достижения политических целей. Об этом в четверг заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"После ознакомления с коллективным заявлением 50 делегаций по Украине возникает чувство неловкости за его главных соавторов (Канаду и Финляндию), которые предложили другим странам присоединиться к весьма сырому и чрезвычайно политизированному документу, который искажает реальное положение дел в сфере ядерной безопасности и применения гарантий на Украине", - сказал Ульянов в рамках использования права на ответ по пункту "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине" повестки дня сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"В целом прозвучавшее сегодня коллективное заявление представляет собой негодную попытку использовать важнейшую тему ядерной безопасности в качестве разменной монеты для достижения сугубо политических целей", - подчеркнул он. Более того, по словам постпреда РФ, заявление в его нынешнем виде смотрится как своего рода карт-бланш украинской стороне на продолжение обстрелов ЗАЭС.

В четверг произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергоснабжения - в шестой раз с начала специальной военной операции России на Украине. ЗАЭС, как заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, оставалась без электричества на протяжении 11 часов. В связи с этим 49 стран и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) обратились с заявлением в Совет управляющих МАГАТЭ. В нем делегации настаивают на привлечении России к ответственности за якобы имеющее место пренебрежение принципами ядерной безопасности.

Запорожская АЭС расположена в городе Энергодаре, ее мощность составляет около 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

В начале сентября 2022 года Запорожскую АЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. После этого на станции остались несколько сотрудников агентства в качестве наблюдателей. Позднее МАГАТЭ опубликовало доклад, призвав создать вокруг ЗАЭС зону безопасности для предотвращения аварийных ситуаций из-за боевых действий. В октябре прошлого года прошла первая ротация команды экспертов на ЗАЭС.