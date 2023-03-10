В ЛНР избрали председателя и сопредседателя регсовета сторонников партии "Единая Россия"

Ими стали Дарина Черепаха и Антонина Машкова

ЛУГАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Первое рабочее заседание Луганского регионального совета сторонников партии "Единая Россия" прошло в Луганске в пятницу, были избраны председатель и сопредседатель организации, передает корреспондент ТАСС.

"У нас всегда были общие задачи и цели, и мы всегда их выполняли и достигали", - обратился к участникам секретарь Луганского регионального отделения партии, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко.

Председателем совета была избрана директор департамента социально-гуманитарной и воспитательной работы Луганского государственного университета им. Владимира Даля Дарина Черепаха, сопредседателем - куратор проекта "Вместе за семью" на территории ЛНР Антонина Машкова.

Машкова напомнила, что заявление на включение в списки сторонников партии принимаются от тех, кто по юридическим или иным причинам не может стать членом "Единой России" или любой другой партии, действующей на территории ЛНР. Она подчеркнула, что списки сторонников партии также могут пополнить жители освобожденных городов и районов республики, которые еще оформляют гражданство России.

Региональное отделение "Единой России" в ЛНР было создано 21 октября 2022 года.