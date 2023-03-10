10 марта, 10:40

Путин назначил нового посла России в Кувейте

Должность занял Владимир Желтов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы российской дипмиссии в Судане Владимира Желтова послом РФ в Кувейте. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Назначить Желтова Владимира Филипповича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Государстве Кувейт", - говорится в документе.

Другим указом президент освободил от должности Николая Макарова, занимавшего пост посла РФ в Кувейте с 2018 года, а еще одним документом назначил главой российской дипмиссии в Судане Андрея Черновола.

Желтов родился в 1967 году. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД РФ. На дипломатической службе с 1995 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКувейтРоссия
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