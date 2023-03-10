Лавров: Ван И в Москве подтвердил преемственность курса Пекина на сотрудничество с Россией

Министр иностранных дел РФ сообщил, что во время встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях министерских мероприятий "двадцатки" увидел и в его высказываниях преемственность китайской внешней политики

ТАСС, 10 марта. Глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ван И во время визита в Москву в феврале подтвердил преемственность Пекина в отношении курса на сотрудничество с Россией. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Ван И в беседах в Москве со мной и с [секретарем Совета безопасности РФ Николаем] Патрушевым и в ходе приема у президента РФ Владимир Путина четко подтвердил преемственность китайского руководства после последнего съезда Компартии Китая в отношении курса на координацию, сотрудничество с Россией, реализацию перспективных двусторонних проектов и ответственное совместное поведение на международной арене, где мы осознаем, как много зависит от роли России и Китая в обеспечении стабильности обстановки", - сказал Лавров.

Министр также отметил, что во время встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом на полях министерских мероприятий "двадцатки" в Нью-Дели увидел и в его высказываниях преемственность китайской внешней политики.