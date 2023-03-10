Лавров назвал конструктивным контакт с Блинкеном на полях G20 в Нью-Дели

По словам главы МИД РФ, в ходе контакта с госсекретарем США обсуждались только ДСНВ и Украина

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях Группы двадцати в Нью-Дели был конструктивным, заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Мы говорили конструктивно, без каких-либо эмоций. Мы пожали друг другу руки и при встрече, и при расставании. Это был нормальный разговор. Я не знаю, насколько это отражает понимание Соединенными Штатами абсолютной ненормальности ситуации, когда все каналы диалога они обрубили, но просто по-человечески поговорить на полях какого-то мероприятия никогда не было сенсацией. Это был абсолютно цивилизованный разговор", - сказал он.

По его словам, в ходе контакта с Блинкеном в Нью-Дели обсуждались только ДСНВ и Украина. "Было уже с обеих сторон сделано сообщение о том, что мы обсуждали ситуацию в сфере стратегической стабильности в контексте Договора о стратегических наступательных вооружениях и украинскую тему, поэтому я не раскрываю никаких секретов в отношении того, о чем мы говорили. Больше мы ничего не обсуждали, кроме этих двух тем", - сказал Лавров.