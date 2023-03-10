Лавров: РФ не видит сейчас возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева

ТАСС, 10 марта. Россия не видит сейчас никакой возможности вести переговоры с Украиной из-за позиции Киева. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Мы-то говорим, что мы не уходим от переговоров не потому, что мы умоляем их о переговорах. Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчеркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот "как плохо, что Россия не хочет переговоров", - сказал он.

"Хоть кто-нибудь почитал, что [президент Украины Владимир] Зеленский говорит? Хоть кто-нибудь вспомнил про подписанный им в сентябре указ, запрещающий вести переговоры?" - обратил внимание министр.