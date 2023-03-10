Лавров: РФ подумает над ответом, если Запад заблокирует следствие по "Северным потокам"

Глава МИД РФ назвал "детским лепетом" версии Запада о причастности украинского олигарха к взрывам на "Северных потоках"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Россия будет думать, каким образом ответить Западу, если "объективное, беспристрастное расследование" по взрыву трубопроводов "Северный поток" будет заблокировано. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

"Я не хочу никому грозить, никому угрожать и не хочу ни на что намекать, но я просто знаю, что это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной, и если будет заблокировано объективное, беспристрастное расследование, которое будет транспарентно, <...> конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету", - сказал он.

По словам Лаврова, Запад прибывает в растерянности после публикации Сеймура Херша по "Северным потокам". "Я думаю, здесь помимо манер еще скрывается и растерянность этих стран (западных - прим. ТАСС). Они не знают, что возразить, особенно после того, как Сеймур Херш опубликовал результаты своих изысканий и обещал, кстати сказать, продолжить публиковать дополнительные оценки, дополнительные выводы", - сказал глава МИД РФ.

Он назвал детским лепетом новые версии СМИ Запада по взрывам на "Северных потоках". "Когда вбросили последнюю волну материалов в американской и частично в германской прессе насчет новых версий [о причинах ЧП на газопроводах] - "украинский олигарх, которому лучше самому признаться, не хотели говорить об украинском следе, потому что это могло испортить германо-украинские отношения" и все в таком же духе: это детский лепет", - дал оценку ситуации глава МИД РФ.