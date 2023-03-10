Постпред РФ: угрозы Израиля в адрес Ирана могут привести к нежелательному сценарию

Как отметил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, израильтяне "проявляют сильную обеспокоенность" развитием ядерной программы Ирана

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Израиль действительно проявляет сильную обеспокоенность развитием ядерной программы Ирана, дело может дойти до крайне нежелательного сценария на фоне заявлений израильской стороны на разных уровнях. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24".

Дипломат, подчеркнул, что израильтяне сегодня "действительно проявляют сильную обеспокоенность" и на разных уровнях говорят о том, что не позволят Тегерану "зайти слишком далеко в развитии иранской ядерной программы".

"С учетом имеющегося исторического опыта это действительно звучит очень тревожно. Дело может дойти до крайне нежелательного сценария", - отметил Ульянов.

В четверг министр обороны Израиля Йоав Галант по итогам встречи с американским коллегой Ллойдом Остином в Тель-Авиве заявил, что стремление Ирана к обладанию ядерным оружием требует от Израиля готовности к любым вариантам действий. По его словам, сейчас стороны находятся "в критической точке времени", когда "нужно будет принять неотложные и важные решения". Он подчеркнул, что США и Израиль обязаны "принять все необходимые меры, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия".