10 марта, 18:01
Военная операция на Украине

В ЛНР заявили, что силы РФ отбили атаки ВСУ под Кременной и наступают под Серебрянкой

В ЛНР заявили, что силы РФ отбили атаки ВСУ под Кременной и наступают под Серебрянкой
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Как рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, весь день "продолжались артиллерийские дуэли"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) были отбиты, российские силы продвигаются вперед в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в пятницу бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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"На кременском направлении действия активизировались. С утра подразделения ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) предпринимали попытки атак в направлении Червонопоповки. Изначальных сил не хватило, попытались подтянуть резервы, которые накрыла наша артиллерия. Понеся потери, вернулись на исходные позиции. Вылазка не удалась", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

"В лесу под Серебрянкой уже наши штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий", - продолжил он, уточнив, что под контроль российских сил перешли три опорных пункта ВСУ. "Наши войска улучшили свое тактическое положение", - констатировал Мирошник.

По его словам, российская авиация и артиллерия в пятницу весь день активно работали по позициям ВСУ. На позиции выдвигалась бронетехника, весь день продолжались артиллерийские дуэли. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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