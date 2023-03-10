В ЛНР заявили, что силы РФ отбили атаки ВСУ под Кременной и наступают под Серебрянкой

Как рассказал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, весь день "продолжались артиллерийские дуэли"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) были отбиты, российские силы продвигаются вперед в районе села Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в пятницу бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"На кременском направлении действия активизировались. С утра подразделения ВФУ (вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) предпринимали попытки атак в направлении Червонопоповки. Изначальных сил не хватило, попытались подтянуть резервы, которые накрыла наша артиллерия. Понеся потери, вернулись на исходные позиции. Вылазка не удалась", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

"В лесу под Серебрянкой уже наши штурмовые отряды предприняли ряд успешных действий", - продолжил он, уточнив, что под контроль российских сил перешли три опорных пункта ВСУ. "Наши войска улучшили свое тактическое положение", - констатировал Мирошник.

По его словам, российская авиация и артиллерия в пятницу весь день активно работали по позициям ВСУ. На позиции выдвигалась бронетехника, весь день продолжались артиллерийские дуэли.