Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по украинской теме

Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, имена докладчиков будут названы накануне

ООН, 10 марта. /ТАСС/. Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе. Имена наших докладчиков озвучим накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает".

Заседание запрошено на 17:00 мск.