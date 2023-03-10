10 марта, 17:55,
обновлено 10 марта, 18:01
Военная операция на Украине

Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по украинской теме

Россия запросила на 14 марта заседание СБ ООН по украинской теме
Заседание СБ ООН
© AP Photo/ Bebeto Matthews

Как сообщил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, имена докладчиков будут названы накануне

ООН, 10 марта. /ТАСС/. Россия запросила на 14 марта проведение заседания Совета Безопасности ООН по теме русофобии как фактора, препятствующего решению украинского кризиса. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"Сегодня мы запросили проведение во вторник, 14 марта, открытого заседания СБ ООН по русофобии как фактору, препятствующему поиску долгосрочных и устойчивых решений украинского кризиса, - отметил дипломат в своем Telegram-канале. - Разумеется, пройдемся и по русофобии как на Украине, так и на Западе. Имена наших докладчиков озвучим накануне, чтобы они не подвергались давлению со стороны наших недругов, как это достаточно часто бывает".

Заседание запрошено на 17:00 мск. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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