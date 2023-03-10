Посол РФ заявил о заинтересованности Малави в сотрудничестве с Россией в некоторых сферах

Речь идет, в частности, о сфере здравоохранения

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Республика Малави заинтересована в развитии сотрудничества с Россией в некоторых сферах, например, дипломатической и сфере здравоохранения, заявил посол РФ в Зимбабве и Малави Николай Красильников.

"Сейчас малавийцы проявляют заинтересованность в установлении и развитии сотрудничества с Россией в различных областях", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

"Например, они обратились к нам с просьбой подготовить дипломатов на курсах дипломатической академии МИД России", - отметил Красильников. Посол также напомнил, что 23 января состоялась встреча представителей Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения республики по вопросу участия российских специалистов в борьбе с холерой.

Он уточнил, что в вопросах экономического сотрудничества стоит учитывать планы правительства Малави по развитию экономики государства за счет энергетики, транспортной инфраструктуры, золотодобычи. "Хорошие возможности для установления контактов с малавийцами открывает экономический и гуманитарный форум, который будет сопровождать второй саммит "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге, я призываю обратить внимание российских предпринимателей на Малави", - подчеркнул Красильников.

По его словам, предприниматели могут обратиться в МИД РФ, посольство России в Зимбабве. "Мы всегда готовы оказать содействие в подготовке и реализации экономических проектов", - добавил посол.

6 марта в Малави прошла Торжественная церемония передачи Малави гуманитарной партии удобрений российской группы "Уралхим-Уралкалий", об этом сообщил ТАСС представитель Министерства сельского хозяйства Малави. Передаваемая Малави партия удобрений объемом 20 тыс. тонн является первой, которая прибыла в Африку в рамках гуманитарных поставок российской стороны со складов в Евросоюзе.