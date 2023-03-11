10 марта, 21:29

Захарова сравнила позиции Госдепа по суверенитету Сербии и БиГ с раздвоением личности

Захарова сравнила позиции Госдепа по суверенитету Сербии и БиГ с раздвоением личности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что, вопреки решению Совбеза ООН, Вашингтон в 2008 году признал независимость непризнанного Косова, нарушив территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Подход Госдепартамента по суверенитету Сербии и Боснии и Герцеговины (БиГ) напоминает раздвоение личности. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Таким образом дипломат прокомментировала заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса, отметившего, что американская сторона продолжит поддерживать суверенитет, территориальную целостность и многоэтнический характер Боснии и Герцеговины и "привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение". При этом Прайс подчеркнул, что Вашингтон отвергает высказывания президента Республики Сербской Милорада Додика от 9 марта, в которых он, по словам руководителя пресс-службы Госдепа, якобы стремился подорвать позиции Конституционного суда Боснии и Герцеговины и неоднократно грозил отделением Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) от БиГ.

"Невероятно. Нед, попробуйте поменять БиГ на Сербия, Республика Сербская на Косово, Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244 и получите диагноз - раздвоение личности", - написала в своем Telegram-канале Захарова, обращаясь к Прайсу.

Она напомнила, что, вопреки решению Совбеза ООН, Вашингтон в 2008 году признал независимость непризнанного Косова, нарушив территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии.

Дейтонское соглашение (Общее рамочное соглашение о мире в Боснии и Герцеговине) было согласовано 21 ноября 1995 года на военной базе США в Дейтоне (штат Огайо), подписано 14 декабря 1995 года в Париже лидером боснийцев Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом. Его неотъемлемой частью являются 11 приложений. Важнейшие из них касаются вопросов территориального и государственного устройства БиГ, имплементации мирного урегулирования, в котором прописаны положения, касающиеся учреждения поста высокого представителя, а также военных аспектов урегулирования этнического конфликта. 

Теги:
Босния и ГерцеговинаСШАРоссияСербияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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