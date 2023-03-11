Захарова прокомментировала идею о переименовании России в "Московию"

По словам официального представителя МИД, поручение президента Украины Владимира Зеленского изучить возможность переименования РФ доказывает попытки создания "анти-России"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования Россию в "Московию" в украинском языке является очередным свидетельством попытки создания из Украины "анти-России". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Бункерный (президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС) каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", - написала она в субботу в Telegram-канале, комментируя поручение украинского лидера.

Такое поручение Зеленский дал, потому что петиция набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей. Зеленский попросил Шмыгаля изучить, насколько возможно данное переименование в историко-культурном контексте и какие международно-правовые последствия оно может иметь.

В петиции также предлагается заменить слова "Российская Федерация" на "Московская Федерация", "русский" на "московский".

В январе 2022 года в Киевском горсовете предложили переименовать Россию в "Московию". Киевский совет стал третьим украинским органом местной власти, который хотел переименовать Россию. В декабре 2021 года депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной раде и президенту о переименовании России в "Московию" для "восстановления исторической справедливости". Вслед за ними переименовать РФ захотели депутаты Ровенского областного совета, которые 17 декабря 2021 года проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту.