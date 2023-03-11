Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Госсовета КНР

Премьер-министр России подтвердил готовность к переговорам в ходе 28-й встречи глав правительств в 2023 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Ли Цяна с избранием на пост премьера Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР) и подтвердил готовность к переговорам в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств в текущем году. Об этом в субботу сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Уважаемый господин Ли Цян, от имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас по случаю избрания на пост премьера Государственного совета Китайской Народной Республики. <...> Подтверждаю готовность к содержательным переговорам с вами в ходе 28-й регулярной встречи глав правительств в текущем году", - говорится в сообщении.

Премьер также отметил, что объединяющие Россию и Китай отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия "находятся на беспрецедентно высоком уровне" за всю историю, расширяется торгово-экономическое сотрудничество между странами, реализуются крупные совместные проекты в области энергетики, промышленности и высоких технологий, укрепляются гуманитарные контакты и межрегиональные связи.

Мишустин добавил, что важную роль в наращивании сотрудничества играет механизм регулярных встреч глав правительств. "Этот уникальный формат, включающий пять межправительственных комиссий, около 80 подкомиссий и совместных рабочих групп, позволяет координировать многоплановое взаимодействие России и Китая в новых условиях", - говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Премьер-министр также пожелал Ли Цяну крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Ранее депутаты 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва одобрили кандидатуру члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Цяна на пост нового премьера Госсовета КНР.