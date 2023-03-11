Комиссия по биолабораториям может представить итоговый доклад СФ и Думе 12 апреля

Сопредседатели комиссии, заместитель председателя СФ Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщили, что даты рассмотрения доклада будут определять палаты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине завершит свою деятельность в предусмотренные законом сроки, то есть до 23 марта и может представить палатам итоговый доклад 12 апреля. Об этом ТАСС сообщили сопредседатели комиссии, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Ранее сообщалось, что комиссия предложит обеим палатам парламента синхронно на своих заседаниях рассмотреть итоговый доклад о результатах ее деятельности.

"Комиссия будет собираться еще как минимум дважды. Предусмотренный законом годичный срок ее работы истекает 23 марта. В настоящее время работа комиссии сосредоточена над завершением итогового доклада, утверждение которого запланировано на итоговом заседании. После этого - внесение доклада на рассмотрение палат Федерального собрания", - рассказали сопредседатели.

Парламентарии уточнили, что даты рассмотрения доклада будут определять палаты. "Комиссия будет предлагать, как и ранее, рассмотреть синхронно на следующих пленарных заседаниях, которые придутся на один и тот же день. Пока по графикам работы палат это 12 апреля", - сказал Косачев.

Как сообщила Яровая, парламентская комиссия планирует 17 марта посетить Минздрав для ознакомления с работой информационной системы в сфере биобезопасности, а итоговое заседание провести 21 марта в Колонном зале, утвердить итоговый текст и направить его в палаты Федерального собрания.