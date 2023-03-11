Слуцкий прокомментировал идею Киева переименовать РФ в "Московию"

По словам главы комитета Госдумы по международным делам, он не видит смысла уподобляться украинскому президенту Владимиру Зеленскому и предлагать другие названия для Украины

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Неадекватность президента Украины Владимира Зеленского продолжает толкать эту страну к бездне, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя обсуждаемую в Киеве идею переименовать Россию в "Московию".

"Последствия, считаю, в первую очередь, должен просчитать консилиум наркологов и психиатров. Неадекватность и наркозависимость главаря украинского режима продолжает толкать Украину к бездне", - написал он в Telegram-канале в субботу.

При этом парламентарий отметил, что он не видит смысла уподобляться Зеленскому и предлагать другие названия для Украины. "Великая Россия была и останется Великой Россией, вне зависимости от наркофантазий Зеленского", - подчеркнул он.

Ранее Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в "Московию" в украинском языке. Это поручение стало ответом на петицию, которая набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей. В петиции также предлагается заменить слова "Российская Федерация" на "Московская Федерация", "русский" на "московский".