11 марта, 11:46,
обновлено 11 марта, 12:20
Военная операция на Украине

Пригожин сообщил, что силы РФ находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска

Пригожин сообщил, что силы РФ находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска
© EPA-EFE/ ALESSANDRO GUERRA

По словам основателя ЧВК "Вагнер", ВСУ будут пытаться вести контрнаступление с севера города

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска (украинское название - Бахмут).

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"Вот около пятиэтажки, откуда дым идет - здание администрации города, центр города административный. До него 1 км  и 200 м" , - сказал Пригожин в видеозаписи с позиций российских сил в Артемовске, обнародованной в субботу в Telegram-канале его пресс-службы.

Основатель ЧВК "Вагнер" также показал в ролике бывшие основные укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), откуда ими контролировалась северо-восточная часть Артемовска. Он также отметил, что ВСУ будут пытаться вести контрнаступление с севера города. "Для нас важно, чтобы вояки прикрыли нам фланги. Если фланги будут прикрыты, то все в порядке", - добавил Пригожин.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу. Начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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