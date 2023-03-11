Сальдо заявил о малых ресурсах ВСУ для полномасштабного наступления на левый берег Днепра

По словам врио губернатора Херсонской области, российские силы постоянно мониторят движение украинской техники в регионе

ГЕНИЧЕСК, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области. Силы РФ постоянно мониторят движение техники ВСУ в регионе, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных. Но в то же время не остается не замеченной переброска врагом на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений. Также мы видим приведение в порядок идущих с севера дорог, которые могут быть использованы для быстрой доставки войск. Если противник начнет настоящую, а не вымышленную подготовку к попытке переправы через Днепр, то наши военные будут знать об этом заблаговременно, они к нему полностью готовы. Отпор будет дан сокрушительный, новую линию фортификационных сооружений даже не придется задействовать", - написал Сальдо.