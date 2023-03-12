В ЛНР сообщили о занятии российскими силами выгодных позиций в промзоне Артемовска

Это создало "хороший плацдарм" для дальнейшего продвижения, считает подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 12 марта. /ТАСС/. Штурмовые подразделения сил РФ заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, это создало "хороший плацдарм" для дальнейшего продвижения. Об этом заявил ТАСС в воскресенье подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции", - сказал он.

Марочко уточнил, что занятие позиций в промзоне Артемовска позволяет силам РФ "вести контроль над перемещением противника, а также создает хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск".

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские войска, продолжая бои в районе Артемовска, пытаются выиграть время, чтобы накопить резервы перед весенним контрнаступлением.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. 11 марта основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска.