Эксперт назвал маловероятным создание трехстороннего союза Южной Кореи, США и Японии

Для появления азиатского аналога НАТО нужны изменения, на которые уйдет 10-20 лет, считает профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков

СЕУЛ, 12 марта. /ТАСС/. Создание трехстороннего военного альянса между Республикой Корея, США и Японией вряд ли вероятно в обозримом будущем из-за антияпонских настроений в южнокорейском обществе, связанных с японским колониальным господством в 1910-1945 годах, заявил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков. По его словам, для появления азиатского аналога НАТО нужны изменения, на которые уйдет 10-20 лет.

"Думаю, что полноценного трехстороннего военного союза не будет, потому что значительная часть корейского общества против такого союза выступает. Даже южнокорейские военные - многие из них - с подозрением относятся к идее излишне тесного сотрудничества с Японией. Более того, значительная часть корейского истеблишмента, как ни парадоксально, по-прежнему считает Японию если и не вероятным, то по крайней мере возможным противником", - сказал профессор.

Он отметил, что такое восприятие Японии нельзя назвать полностью маргинальным. "На мой взгляд, эта точка зрения абсурдна, но она есть, и она влияет", - подчеркнул эксперт. Ланьков вместо трехстороннего союза прогнозирует рост сотрудничества Сеула и Токио по "побочным, но важным вопросам", таким как обмен данными технической разведки в реальном времени, в том числе в отношении ракетных пусков КНДР.

Кроме того, по его словам, вероятно, что расширится кооперация, осуществляемая через "символическое посредничество" США, - это будет снижать "политическую цену" сотрудничества с Токио. И только рост антикитайских настроений может улучшить отношение южнокорейской общественности к Японии, считает эксперт. Даже сама мысль об установлении дипломатических отношений с Токио в 1965 году вызывала массовые протесты в Южной Корее, напомнил он.

"Чтобы возник реальный азиатский аналог НАТО, необходимы очень серьезные изменения в Японии и главное - в [Южной] Корее, а также во внешнем мире. Значительная часть южнокорейцев воспринимает прямой военный союз с Японией враждебно и как нечто опасное", - сказал профессор. По его мнению, речь об аналоге НАТО в Азии не зайдет ближайшие 10-20 лет.

Компенсации жертвам принудительного труда

11 марта лидер ведущей оппозиционной партии Республики Корея Ли Чжэ Мён выступил с критикой инициативы правительства по выплатам компенсаций жертвам принудительного труда времен японского колониального господства. В частности, он заявил, что "сапог" японского солдата снова может "осквернить" землю Корейского полуострова под предлогом трехсторонних учений и что вслед за "унизительным" планом по компенсациям может быть создан военный союз Вашингтона, Сеула и Токио.

Согласно инициативе правительства, компенсации жертвам принудительного труда будут выплачиваться через общественный фонд. Участие японских компаний, которых Верховный суд в 2018 году обязал выплатить компенсации, необязательно, ожидается, что активную роль сыграют южнокорейские корпорации, получившие значительную экономическую выгоду от восстановления дипломатических отношений с Токио в 1965 году. Эта проблема серьезно осложняла двусторонние отношения.

"Это была уступка по вопросу, который нынешняя администрация считает второстепенным в лучшем случае и искусственно надуманным в худшем. А отношения с Японией, с их точки зрения, нужно налаживать по целому ряду причин, главная из которых - необходимость военного и военно-политического сотрудничества в деле сдерживания КНДР", - сказал Андрей Ланьков. Он добавил, что отчасти эта уступка была сделана и в силу конфронтации КНР и США в регионе.

Профессор пояснил, что правительство президента Юн Сок Ёля видело в проблеме компенсаций проявление идеологических и политических перегибов предшественников, с которыми оно не согласно.