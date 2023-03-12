МИД РФ заявил о блокировании российского сельхозэкспорта санкциями Запада

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, "договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украинская часть зерновой сделки эффективно реализуется, а российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате односторонних санкций Запада. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно продления зерновой сделки.

"Наша позиция в целом по "пакетному" предложению генсекретаря ООН Антониу Гутерреша, составной частью которого, помимо указанной черноморской инициативы, является меморандум Россия - ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта, известна и остается неизменной. Исходим из того, что заключенные в Стамбуле 22 июля 2022 г. договоренности должны выполняться в увязке друг с другом для решения заявленных гуманитарных задач по преодолению продовольственного кризиса и помощи нуждающимся странам Африки, Азии и Латинской Америки, - указала дипломат. - Констатируем, что до сих пор эффективно реализуется только украинская часть, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций". Захарова отметила, что очередной раунд консультаций межведомственной российской делегации с генсекретарем ЮНКТАД Ребекой Гринспан и главой УКГВ Мартином Гриффитсом, курирующими меморандум Россия - ООН и черноморскую инициативу соответственно, состоится в Женеве 13 марта.