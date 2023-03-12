Захарова назвала фейком и инфоатакой приписанные ей слова о "битве элит" в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщения, распространяемые Telegram-каналами, о том, что она якобы говорила об отсутствии у РФ контроля над информационным пространством в стране

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейком и очередной информационной атакой сведения о том, что дипломат якобы говорила о "битве элит" в России. Комментарий Захаровой появился в ее Telegram-канале в воскресенье.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию, размещенную в воскресенье в нескольких Telegram-каналах, в том числе и в канале редакции Deutsche Welle на русской языке (признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на базирующийся в США аналитический центр. Там ей приписывались слова о том, что она говорила о якобы отсутствии у России контроля над информационным пространством в стране "из-за борьбы между элитами".

"Какой только чуши о себе я не читала. Видимо, настолько сильно я достала либеральную элиту, что начали придумывать уже в художественном ключе. Разослали одни и те же методички с ключевыми словами "Кремль", "не в состоянии", "не может". Немецкая пропаганда еще подстраховалась ссылкой, а анонимщики гонят фейк чистоганом, - написала Захарова. - Чему удивляться: их хозяева даже санкции ввели против меня еще до начала СВО с формулировкой "за содействие размещению российских войск на Украине".

"Эта очередная инфоатака, которая идет на фоне уже год не прекращающихся угроз прямой расправы. Это не последние фейки. Чем сильнее мы будем прижимать "непартнеров", выводить их на чистую воду, тем изворотливее будет ложь. Запомните и передайте другим: если где-то напишут, что я рассказываю о том, что мы не выдержим, не выстоим, не сможем, значит, это была не я", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Дипломат также напомнила о фейках в свой адрес о якобы существующем паспорте США, о том, что она якобы родила ребенка в Америке и о том, что ее сумкам и одежде "присваивали какие-то бренды и огромные ценники".

В новость внесена правка (15:55 мск) - пятый абзац передается в новой редакции.