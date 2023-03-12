12 марта, 18:49,
обновлено 12 марта, 19:03
Военная операция на Украине

Пригожин назвал очень тяжелой обстановку в Артемовске

Пригожин назвал очень тяжелой обстановку в Артемовске
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
© Пресс-служба компании "Конкорд"/ ТАСС

По словам основателя ЧВК "Вагнер", ВСУ "подкидывают бесконечные резервы"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Обстановка в Артемовске (украинское название - Бахмут) очень тяжелая, ВСУ "подкидывают бесконечные резервы". Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

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"На Бахмуте обстановка тяжелая, очень тяжелая, противник грызется за каждый метр и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы. Но мы идем вперед и будем идти вперед и славу русского оружия не посрамим", - приводятся слова Пригожина в воскресенье в Telegram-канале его пресс-службы.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои. По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава ВСУ. В субботу основатель Пригожин сообщал, что российские силы находятся в 1,2 км от административного центра Артемовска. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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