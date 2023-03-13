Мишустин начнет встречи с парламентскими фракциями в преддверии отчета в Думе

В пресс-службе кабмина пояснили, что такие консультации с депутатами позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин начинает консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина в нижней палате парламента. В понедельник он пообщается с представителями фракций политических партий "Единая Россия" и ЛДПР. Встречи состоятся в здании правительства.

Ожидается, что на этой неделе Мишустин побеседует со всеми пятью парламентскими фракциями. Встречи с КПРФ и "Справедливой Россией - За правду" могут пройти 15 марта, с "Новыми людьми" - 16-го.

Как отмечали в пресс-службе кабмина, рабочие консультации с депутатами в преддверии ежегодного отчета позволяют обеспечить более эффективное взаимодействие правительства с парламентариями, в том числе для обсуждения поднимаемых ими тем и вопросов. Впервые такой формат опробовали в 2021 году.

Сам отчет, как предполагается, может состояться на следующей неделе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что предварительно на это мероприятие будет зарезервирована пленарная неделя с 21 по 23 марта. Эти же даты подтверждал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Ожидания парламентариев

Некоторые партии уже анонсировали, какие вопросы они намерены затронуть в беседе с председателем правительства. В частности, как сообщил ТАСС замруководителя ЛДПР Ярослав Нилов, фракция планирует обсудить социальные темы, в том числе касающиеся участников специальной военной операции и их семей.

"Вопросы социального характера будут подняты, вопросы поддержки в том числе и многодетных, <...> семей мобилизованных, демобилизованных", - отметил политик.

Кроме того, фракция хотела бы обсудить вопросы сельского хозяйства, малого бизнеса, налоговой сферы, трудоустройства молодежи, подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда.

Нилов обратил внимание, что по статистике депутаты на пленарных заседаниях больше всего рассматривают именно законопроекты кабмина, они носят приоритетный порядок.

При этом депутат подчеркнул, что для ЛДПР приоритетными темами являются те, которые перед ними ставят избиратели. Нилов назвал "хорошей практикой" традиционные встречи перед отчетом правительства РФ, так как они помогают найти решения некоторых вопросов до выступления премьер-министра в Госдуме.

Обширный список

Комитет Госдумы по контролю ранее собрал для утверждения и отправки в правительство 100 вопросов, которые фракции намерены задать Мишустину во время отчета. Как отмечал председатель комитета Олег Морозов, темы должны касаться отчетного периода и носить межведомственный характер.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил читателям своего Telegram-канала высказать идеи насчет тем, которые депутатам стоило бы затронуть.

Согласно регламенту, Дума ежегодно заслушивает отчеты кабмина о результатах его деятельности. Предварительно фракции направляют свои вопросы в думский комитет по контролю, который затем обобщает их. Совет Госдумы определяет количество вопросов от каждой фракции и срок их предоставления, а также утверждает общий перечень.

При рассмотрении отчета Дума на своем заседании заслушивает председателя правительства. Депутаты вправе задавать премьеру вопросы, высказывать свое мнение о деятельности кабмина. Преимущественное право на выступление принадлежит представителям фракций.