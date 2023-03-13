Марочко заявил о сокращении объемов ГСМ у ВСУ на сватовско-кременском участке

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, выделяемые Киевом лимиты снизились практически на четверть

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократило выделение горюче-смазочных материалов (ГСМ) подразделениям, дислоцированным на сватовско-кременском направлении. Об этом ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"Подразделениям вооруженных формирований Украины, выполняющим задачи на сватовско-кременском участке [линии боевого соприкосновения], урезали выделение материальных средств. Больше всего это коснулось ГСМ. Лимиты, которые ранее и так выделялись не в полном объеме, теперь сократили еще практически на четверть", - сказал он, ссылаясь на данные от российской разведки.

Марочко отметил, что тыловые службы ВСУ не комментируют запросы находящихся на сватовско-кременском направлении командиров, желающих узнать, с чем связано такое решение командования.

11 марта Марочко сообщал ТАСС, что командование украинских войск перебросило из Днепропетровска в район Кременной около сотни неподготовленных мобилизованных солдат.