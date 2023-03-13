13 марта, 05:17
Военная операция на Украине

Марочко заявил, что Киев вербует в ВСУ женщин с химическим и биологическим образованием

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке, подписавших контракт принимают на военную службу "в оперативном порядке с присвоением военно-учетной специальности"

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Активизация работы по привлечению к службе в Вооруженных силах Украины (ВСУ) женщин, имеющих образование в области химии и биологии, отмечается в военкоматах страны. Об этом ТАСС в понедельник сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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"Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону проведения специальной военной операции. Помимо традиционных военно-учетных специальностей, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины. <...> Предпочтительный возраст - от 22 до 45 лет", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от российской разведки.

По словам Марочко, женщин, подписавших контракт, на военную службу принимают "в оперативном порядке с присвоением военно-учетной специальности".

В украинских СМИ в последние месяцы регулярно появлялись многочисленные сообщения о том, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (аналог военных комиссариатов в России) прямо на улицах и в других общественных местах раздают повестки мужчинам, зачастую с применением силы. 

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