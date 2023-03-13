13 марта, 07:31
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Патрушев подверг сомнению версию о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами

По словам секретаря СБ РФ, теракт требовал привлечения специальных подразделений, которые есть прежде всего у США и Великобритании

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Теракт на "Северных потоках" требовал привлечения специальных подразделений, которые есть прежде всего у США и Великобритании, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в комментарии для еженедельника "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

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"Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще, и способна ли она в принципе это сделать. Ведь не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии", - отметил он.

Патрушев обратил внимание, что другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсионных задач, но только "с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку в Североатлантическом альянсе". 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичУкраинаСШАВеликобританияРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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