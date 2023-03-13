Патрушев заявил, что Россия настаивает на объективном расследовании по "Северным потокам"

Звучащие сейчас односторонние версии ничего не объясняют, отметил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Москва настаивает, что по взрывам на "Северных потоках" необходимо провести объективное международное расследование с ее участием. Звучащие сейчас односторонние версии ничего не объясняют, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в понедельник комментарии для еженедельника "Аргументы и факты".

"Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия. Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - уверен он.