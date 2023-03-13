13 марта, 07:33
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Патрушев заявил, что Россия настаивает на объективном расследовании по "Северным потокам"

Звучащие сейчас односторонние версии ничего не объясняют, отметил секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Москва настаивает, что по взрывам на "Северных потоках" необходимо провести объективное международное расследование с ее участием. Звучащие сейчас односторонние версии ничего не объясняют, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в понедельник комментарии для еженедельника "Аргументы и факты".

Читайте также
Что известно об утечках газа из "Северных потоков"

"Подчеркну, любые обвинения, не подкрепленные результатами беспристрастного разбирательства, не могут вызывать доверия. Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет", - уверен он. 

Теги:
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияРасследование утечек газа из "Северных потоков"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация