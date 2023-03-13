13 марта, 07:37,
обновлено 13 марта, 07:50

В кабмине заявили, что пока не определили дату отчета Мишустина в Госдуме

Как отметили в правительстве, обсуждаются 22 и 23 марта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Дата предстоящего отчета председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Думе пока не определена, среди обсуждаемых вариантов - 22 или 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба кабмина в понедельник.

"Дата ежегодного отчета правительства в Госдуме не определена. Обсуждаются варианты 22 или 23 марта. Консультации с Госдумой по этому вопросу продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что отчет планируется 23 марта. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщал, что предварительно на это мероприятие будет зарезервирована пленарная неделя с 21 по 23 марта.

С 13 марта премьер-министр начинает консультации с депутатами Государственной думы в рамках подготовки к ежегодному отчету. Ожидается, что на этой неделе глава кабмина побеседует со всеми пятью парламентскими фракциями. В понедельник он пообщается с представителями "Единой Россия" и ЛДПР. Встречи с КПРФ и "Справедливой Россией - За правду" могут пройти 15 марта, с "Новыми людьми" - 16 марта. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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