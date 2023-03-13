В ЛНР заявили, что удары ВСУ по Донбассу остаются незамеченными мировым сообществом

В результате недавнего обстрела украинскими войсками города Перевальска погибли три человека, еще 16 пострадали

ЛУГАНСК, 13 марта. /ТАСС/. Преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе удары по Донбассу, в результате которых погибают мирные жители, остаются незамеченными международным правозащитным сообществом. Об этом заявила в понедельник омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.

"12 марта вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по мирному городу Перевальску, который находится в глубоком тылу. Варварский обстрел унес жизни троих человек, среди которых 17-летний подросток. Последствия удара свидетельствуют о цели нацистов - как можно больше жертв среди мирного населения, что является вопиющим преступлением против человечества в соответствии с международными законами ведения войны. Кровавые преступления, которые ВФУ совершают на глазах у всего мира, к сожалению, остаются незамеченными международным правозащитным сообществом", - написала она в своем Telegram-канале.

Сердюкова добавила, что "украинские военные преступники ответят за свои деяния по всей строгости закона".

12 марта представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, информировало, что ВСУ обстреляли город Перевальск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате удара по городу 3 мирных жителя погибли, еще 16, в том числе 4 ребенка, получили ранения.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска произвели обстрел города ракетой HIMARS шрапнельного типа GMLRS M30A1, которая по международному законодательству запрещена к применению. Он добавил, что ориентировочно удар нанесли из района находящегося под контролем Киева города Часова Яра в ДНР.