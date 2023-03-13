13 марта, 09:38,
обновлено 13 марта, 10:01
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора Баку и Еревана и ситуацию в Карабахе

Путин и Пашинян обсудили подготовку мирного договора Баку и Еревана и ситуацию в Карабахе
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Российский лидер подчеркнул необходимость конструктивного решения вопросов по Карабаху в тесном контакте с миротворцами РФ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил в понедельник президенту России Владимиру Путину, лидеры обсудили в том числе реализацию трехсторонних договоренностей Баку, Еревана и Москвы, а также ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Рассмотрены практические аспекты реализации всего комплекса известных договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 гг., включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе, восстановлению экономических и транспортных связей в регионе и подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении.

"В ходе обсуждения текущей ситуации вокруг Нагорного Карабаха Путин подчеркнул необходимость решения всех возникающих вопросов в конструктивном ключе, в тесном контакте и взаимодействии сторон с российскими миротворцами", - указали в Кремле.

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в комментарии, что Россия серьезно обеспокоена обострением напряженности в Нагорном Карабахе и призывает стороны к сдержанности, так как в предыдущие дни неоднократно фиксировались нарушение режима прекращения огня. В результате инцидента 5 марта при перестрелке погибли как армяне, так и азербайджанцы.

В связи с этим Захарова в очередной раз призвала стороны как можно скорее вернуться к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года, в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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