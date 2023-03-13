Путин 13 марта встретится с Кадыровым

Президент России и глава Чеченской республики обсудят в том числе вопросы СВО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, они обсудят в том числе вопросы специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня целый ряд встреч служебного характера запланирован у президента, у него также с докладом будет Рамзан Кадыров. [На повестке дня -] дела Чеченской Республики, вопросы социально-экономического развития, результаты по прошлому году с учетом СВО, в продолжение диалога с главами регионов", - сказал представитель Кремля.

Путин 13 марта работает в Кремле, у него уже состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "Акцент на двусторонних отношениях и другие актуальные вопросы [обсуждались]", - добавил представитель Кремля.