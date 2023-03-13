Песков: поставленных Россией целей на Украине сейчас можно достичь только военным путем

Представитель Кремля назвал их абсолютным приоритетом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Цели, поставленные Россией на Украине, в настоящий момент могут быть достигнуты только военным путем.

Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал представитель Кремля.

При этом Кремль пока не видит предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.