Песков: пока нет никаких предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло

Пресс-секретарь президента России не согласился с бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который заявил, что Западу следует задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кремль пока не видит предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло.

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет", - заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не согласился с бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером, который считает, что Западу следует задуматься о мирном процессе на Украине и создать контактную группу. "Нет, мы так не думаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считает ли Кремль верными такие предложения для стран Запада.

Ранее Ишингер в статье для газеты Der Tagesspiegel написал, что Запад не должен принуждать Украину к переговорам с Россией, но уже сейчас следует задуматься о том, каким мог бы быть мирный процесс. Он предложил "создать посредническую группу", которая могла бы "в надлежащий момент" сыграть роль в возможных переговорах. В эту группу, по его мнению, должны входить как минимум Великобритания, Германия, США и Франция. В качестве второстепенных кандидатов Ишингер назвал ООН, Европейский союз, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), НАТО, а также ряд стран - Испанию, Канаду, Польшу, государства Прибалтики. Представители этой посреднической группы, в понимании эксперта, должны "постоянно встречаться на уровне министров иностранных дел".