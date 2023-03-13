В Кремле не стали комментировать сроки возможного визита Си Цзиньпина в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется "синхронно, по взаимной договоренности"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, действительно ли председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию с визитом на следующей неделе.

"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - заверил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву. По информации издания, китайский лидер рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.