13 марта, 10:06,
обновлено 13 марта, 10:16

В Кремле не стали комментировать сроки возможного визита Си Цзиньпина в Москву

В Кремле не стали комментировать сроки возможного визита Си Цзиньпина в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин
© Артем Иванов/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется "синхронно, по взаимной договоренности"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить о том, действительно ли председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Россию с визитом на следующей неделе.

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"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно, по взаимной договоренности. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - заверил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен уже на следующей неделе совершить визит в Москву. По информации издания, китайский лидер рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. 

Теги:
РоссияКитайСи ЦзиньпинПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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