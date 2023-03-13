Кремль не анонсировал детали возможного визита Асада в Россию

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что сирийский лидер в середине марта приедет в РФ с официальным визитом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кремль сообщит, когда появится понимание по визиту сирийского лидера Башара Асада в Россию, отметил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проинформируем вас своевременно", - сказал он в ответ на вопрос о сроках такого визита.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на информированный дипломатический источник сообщила, что Асад в середине марта приедет в Россию. Как отмечал потом Песков, Москва заранее не анонсирует международные визиты, в том числе по соображениям безопасности.