13 марта, 10:07,
обновлено 13 марта, 10:12

Кремль не анонсировал детали возможного визита Асада в Россию

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что сирийский лидер в середине марта приедет в РФ с официальным визитом

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кремль сообщит, когда появится понимание по визиту сирийского лидера Башара Асада в Россию, отметил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проинформируем вас своевременно", - сказал он в ответ на вопрос о сроках такого визита.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на информированный дипломатический источник сообщила, что Асад в середине марта приедет в Россию. Как отмечал потом Песков, Москва заранее не анонсирует международные визиты, в том числе по соображениям безопасности. 

Теги:
СирияРоссияАсад, Башар Хафез
© Информационное агентство ТАСС
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