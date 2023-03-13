Песков не считает возможным комментировать характеристики немецких танков Leopard

Представитель Кремля рекомендовал обсуждать этот вопрос специалистам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать технические характеристики немецких танков Leopard, поставляемых странами НАТО на Украину.

"Не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами. Давайте это все-таки будут обсуждать и приходить к каким-то выводам военные специалисты, то есть наше Министерство обороны", - отметил он в беседе с журналистами в понедельник.

Пескова также спросили о том, как в Кремле относятся к чиновникам, которые работают в зоне спецоперации. "Мы гордимся всеми защитниками Родины, - ответил пресс-секретарь президента РФ. - Мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, в Донбассе".