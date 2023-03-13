13 марта, 10:11,
обновлено 13 марта, 10:41
Военная операция на Украине

Песков не считает возможным комментировать характеристики немецких танков Leopard

Представитель Кремля рекомендовал обсуждать этот вопрос специалистам

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать технические характеристики немецких танков Leopard, поставляемых странами НАТО на Украину.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Не считаем возможным каким-то образом обсуждать тактико-технические характеристики упомянутой техники, ибо не являемся военными специалистами. Давайте это все-таки будут обсуждать и приходить к каким-то выводам военные специалисты, то есть наше Министерство обороны", - отметил он в беседе с журналистами в понедельник.

Пескова также спросили о том, как в Кремле относятся к чиновникам, которые работают в зоне спецоперации. "Мы гордимся всеми защитниками Родины, - ответил пресс-секретарь президента РФ. - Мы гордимся всеми, кто сейчас с оружием в руках борется за безопасность наших людей там, в Донбассе". 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация