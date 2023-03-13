Кремль приветствовал ведущие к диалогу шаги Ирана и Саудовской Аравии

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кремль приветствует любые шаги Ирана и Саудовской Аравии, способствующие снижению напряженности в регионе и направленные на возобновление диалога. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать и будут способствовать понижению уровня напряженности и активизации диалога в регионе, в весьма нестабильном регионе. Тем более когда речь идет о таких ключевых региональных игроках, как Саудовская Аравия и Иран", - сказал Песков.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена, где с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

10 марта текущего года было объявлено о достижении договоренности Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений и о наличии планов вновь открыть посольства в течение двух месяцев.