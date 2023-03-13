13 марта, 10:16,
обновлено 13 марта, 10:25

Кремль приветствовал ведущие к диалогу шаги Ирана и Саудовской Аравии

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Кремль приветствует любые шаги Ирана и Саудовской Аравии, способствующие снижению напряженности в регионе и направленные на возобновление диалога. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте также
Визит Си Цзиньпина, потолок цен и шансы "мирного русла" на Украине. Темы брифинга Пескова

"Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать и будут способствовать понижению уровня напряженности и активизации диалога в регионе, в весьма нестабильном регионе. Тем более когда речь идет о таких ключевых региональных игроках, как Саудовская Аравия и Иран", - сказал Песков.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена, где с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и движением "Ансар Аллах" (хуситы). В январе 2016 года после того, как посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде подверглись нападениям толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде видного шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с Ираном.

10 марта текущего года было объявлено о достижении договоренности Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений и о наличии планов вновь открыть посольства в течение двух месяцев. 

Теги:
ИранСаудовская Аравия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация