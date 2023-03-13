В Госдуму внесли поправки в законы о гостайне и о порядке выезда из страны

Согласно документу, наличие недвижимости или счетов за рубежом может стать причиной отказа в допуске к государственной тайне

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа депутатов комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внесла в нижнюю палату проект поправок в законы "О государственной тайне" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ", уточняющих в том числе нормы о допуске к гостайне. Об этом журналистам в понедельник сообщил соавтор инициативы, глава комитета Василий Пискарев.

"Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с допуском и доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях", - сказал Пискарев.

Согласно документу, в допуске к гостайне может быть отказано при наличии у гражданина или его близких родственников счетов и вкладов в иностранных банках за пределами РФ, недвижимости за рубежом, в случае использования иностранных финансовых инструментов. Вместе с тем, по словам Пискарева, проект предусматривает, что граждане, ограниченные в праве на выезд за рубеж в связи с допуском к гостайне, смогут временно покинуть пределы РФ по гуманитарным обстоятельствам. "Например, в связи со смертью близких родственников или необходимостью экстренного лечения", - пояснил он.

Кроме этого, уточняются полномочия президента РФ и правительства страны по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне. "При наличии угроз безопасности может быть вынесено заключение о нецелесообразности доступа лица к сведениям, составляющим гостайну, по результатам проведения проверочных мероприятий. Принимать решения о допуске или отказе в допуске к таким сведениям в отношении заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти и таких госкорпораций, как "Росатом" и "Роскосмос", сможет межведомственная комиссия по гостайне", - сказал парламентарий.

Пискарев подчеркнул, что в условиях проведения специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и к российским госслужащим, которые о них осведомлены. "Предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите россиян от преступных посягательств зарубежных спецслужб", - добавил он.