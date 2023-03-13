Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию

Согласно новой редакции, одним из принципов госполитики является "отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств - получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной политики РФ в сфере содействия международному развитию, которая касается помощи развивающимся странам. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новой редакции, одним из принципов российской госполитики является "отказ от навязывания политических условий оказания помощи, уважение права государств - получателей помощи самостоятельно выбирать модель социально-экономического развития с учетом особенностей каждого из таких государств". Ранее такого положения в документе не было, а в соответствующем пункте речь шла в целом об оказании адресной помощи и стремлении к диалогу.

Уточнен тезис о том, что госполитика РФ направлена на укрепление равноправия и демократизацию системы международных отношений. В новой редакции речь идет об усилении собственного потенциала государств - получателей помощи, что необходимо для их "перехода к самообеспечению и самодостаточному развитию".

При этом стремление Москвы к демократическому миропорядку отражено в других пунктах. Согласно одному из них, Россия "ставит целями своих усилий в сфере содействия международному развитию укрепление международного мира, всеобщей безопасности и стабильности, поддержку стремления международного сообщества к устойчивому развитию всех государств в интересах утверждения справедливого демократического мирового порядка", что также будет способствовать созданию благоприятных внешних условий для нее самой.

Кроме того, в документе отмечается, что Россия намерена делиться с развивающимися государствами опытом ее социально-экономического развития, а содействие международному развитию является для нее одним "из эффективных механизмов решения глобальных и региональных проблем, противодействия новым вызовам и угрозам", а также обеспечения национальных интересов РФ.

Помимо прочего, новая редакция исключает из Концепции пункт об участии России "в инициативах, реализуемых во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках Группы восьми. В это объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. После присоединения России в 1990-х годах он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".

Задачи госполитики

Кроме того, изменен перечень задач госполитики. В него добавлены новые положения. Среди них - содействие региональной экономической интеграции (в первую очередь в рамках ЕАЭС и СНГ) и развитию торгово-экономического сотрудничества с государствами - получателями помощи, а также формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами и содействие "устранению имеющихся на территориях этих государств очагов напряженности и конфликтов и предотвращению их возникновения".