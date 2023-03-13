В ГД внесли законопроект о лишении свободы за злостное уклонение от лечения наркомании

Его инициатором стал Орловский областной Совет народных депутатов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Орловский областной Совет народных депутатов внес в понедельник Госдуму законопроект, которым предлагается ввести наказание для граждан, злостно уклоняющихся от исполнения возложенной судом обязанности пройти лечение от наркомании или медицинскую и социальную реабилитацию. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке авторы указали, что сейчас лицо, уклоняющееся от лечения от наркомании, может быть привлечено к административной ответственности неоднократно в течение всего периода исполнения возложенной судом обязанности.

"Таким образом, административное правонарушение может повторяться бесконечное количество раз, а наказание по нему не соответствует степени общественной опасности", - указано в документе.

Парламентарии предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей 228.5 ("Злостное уклонение от исполнения возложенной судом обязанности пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию"). По ней предлагается предусмотреть наказание в виде обязательных работ на срок до 200 часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок.

Злостным уклонением предлагается считать уклонение лицом, не менее трех раз подвергнутым административному наказанию за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий и лечения от наркомании.

Согласно базе данных Госдумы, законопроект внесен без официальных отзывов правительства РФ и Верховного суда РФ, которые обязательны в случае, если инициатива предусматривает поправки в Уголовный кодекс.