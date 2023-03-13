Послы РФ и Азербайджана обсудили укрепление связей двух стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов и назначенный посол Азербайджана в еврейском государстве Мухтар Мамедов провели в понедельник встречу, в ходе которой обсудили перспективы укрепления российско-азербайджанских связей. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

"В ходе дружественного обмена мнениями главы дипломатических миссий затронули актуальные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, были обсуждены темы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, расширения двусторонних экономических и гуманитарных связей, а также проблематика ближневосточного урегулирования", - сообщили в дипмиссии.

Во время беседы Викторов и Мамедов подтвердили "обоюдный настрой на содействие дальнейшему развитию отношений союзнического взаимодействия между двумя странами", добавили в посольстве. "Условлено продолжать поддерживать контакты", - заключили в пресс-службе.

Посольство Азербайджана в Израиле было учреждено в ноябре 2022 года, в январе президент республики Ильхам Алиев назначил главой дипмиссии Мухтара Мамедова. По информации телеканала i24, официальная церемония открытия азербайджанского посольства состоится 29 марта в Тель-Авиве, ожидается, что участие в ней примет министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Азербайджан стал первой шиитской страной, объявившей об открытии посольства в Израиле. Две страны поддерживают дипотношения с 1992 года. С 1993 года в Баку действует посольство еврейского государства, а у Азербайджана до сих пор в Тель-Авиве были торговое представительство и туристический офис.