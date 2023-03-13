Совет Думы отложил проект о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из РФ

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей ранее рекомендовал палате принять его в первом чтении

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Думы на заседании в понедельник принял решение отложить рассмотрение в первом чтении законопроекта о запрете гражданам недружественных стран усыновлять детей из России. Об этом журналистам сообщил источник в аппарате Госдумы.

"Совет отложил первое чтение законопроекта о запрете на усыновление российских детей гражданами недружественных стран", - отметил источник.

Ранее профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал палате принять законопроект в первом чтении и включить в проект план работы палаты на 15 марта.

В августе 2022 года группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект, запрещающий усыновлять и передавать под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам стран, входящих в перечень недружественных государств. Авторами законопроекта выступили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, а также депутаты Борис Чернышов (ЛДПР), Дмитрий Певцов ("Новые люди"), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия - за правду").